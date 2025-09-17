Il tecnico del Manchester City ha un asso nella manica, sotto solo al belga del Napoli: i dettagli. Che quella contro il Manchester City sia una delle sfide più complicate dell’interscambio stagione del Napoli, non c’è alcun dubbio. Reduci dal brillante successo nel derby con il Manchester Unite, vinto 3-0, gli uomini di Pep Guardiola sono una potenza che certamente punta alla vittoria del titolo finale. Per gli azzurri non sarà uno scoglio semplice, è chiaro. Fare punti all’Etihad Stadium significherebbe, in ogni caso, portare a casa un risultato positivo. Ma Antonio Conte vuole vincere e il Napoli, insieme a lui, crede di poter mettere in difficoltà i Citizens. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Guardiola ha un asso nella manica: solo De Bruyne ha fatto di meglio