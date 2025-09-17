Napoli Emporio Armani è il nuovo formal wear Partner | scopri tutte le novità

La società partenopea ha svelato le nuove divise formali, che accompagneranno gli azzurri per il resto della stagione. Poco più di 24 ore e il Napoli tornerà a disputare la Champions League. Un ritorno che sa d’inizio, visto che gli azzurri dovranno fare i conti con il nuovo format della Champions. E quale miglior esordio poteva esserci se non contro il Manchester City di Guardiola. Una sorta di ritorno al passato, con i campioni d’Italia che riprenderanno il cammino un po’ come fatto nel 2011: dopo 21 anni fu proprio il City la prima squadra che gli azzurri affrontarono, sempre all’Etihad. E per l’occasione, serve un abito all’altezza della situazione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Emporio Armani firma le divise formali del Napoli per i prossimi cinque anni

