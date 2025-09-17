Napoli due mosse per fermare il City | la strategia di Conte
Si avvicina la grande sfida contro il Manchetser-City di Pep Guardiola: l’allenatore salentino ha in mente delle mosse per fermare i “Citizens”. Dopo la travolgente vittoria di Firenze contro la Fiorentina, il Napoli è pronto per l’esordio stagionale in Champions League. Gli azzurri, dopo un anno di assenza, t ornano nella massima competizione europea, e proveranno per la prima volta la nuova formula della Champions League. Il primo avversario della squadra campione d’Italia, sarà subito Pep Guardiola con il suo Manchetser -City, per la partita in programma giovedi 18 Settembre alle 21. Antonio Conte, ha studiato una strategia per fermare il super attacco dei Citizens. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: napoli - mosse
Musah e Diouf, affari ancora aperti? Cosa filtra sulle prossime mosse del Napoli
Cosa farà il Napoli dopo l’infortunio di Lukaku: le mosse sul mercato e la soluzione Zirkzee
Hojlund e i dubbi sul passaggio al Napoli, un aspetto frena l’attaccante: le prossime mosse
Con questo mercato il presidente ha stupito tutti! Che ne pensate dell'operato del Napoli? Alvino commenta così le ultime mosse di ADL - facebook.com Vai su Facebook
Il #Napoli prepara nuove mosse in attacco: #Hojlund è pronto a diventare il centravanti di #Conte, mentre De Bruyne potrebbe avere un ruolo inedito. - X Vai su X
Napoli, mosse suggestive di mercato: l’ultima idea per fermare Conte; Mps studia il contrattacco a Mediobanca: le mosse di Lovaglio per bloccare l’ops su Banca Generali; Sacchi: Leao come Gullit nel 1988. Come si ferma? Ci sono due modi....
Napoli, due appuntamenti per un Ferragosto in musica - L’assessorato comunale al Turismo propone due appuntamenti per il Ferragosto a Napoli, che viene celebrato dalle prime ore del mattino. Riporta rainews.it