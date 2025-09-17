Si avvicina la grande sfida contro il Manchetser-City di Pep Guardiola: l’allenatore salentino ha in mente delle mosse per fermare i “Citizens”. Dopo la travolgente vittoria di Firenze contro la Fiorentina, il Napoli è pronto per l’esordio stagionale in Champions League. Gli azzurri, dopo un anno di assenza, t ornano nella massima competizione europea, e proveranno per la prima volta la nuova formula della Champions League. Il primo avversario della squadra campione d’Italia, sarà subito Pep Guardiola con il suo Manchetser -City, per la partita in programma giovedi 18 Settembre alle 21. Antonio Conte, ha studiato una strategia per fermare il super attacco dei Citizens. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli, due mosse per fermare il City: la strategia di Conte