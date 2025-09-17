Arrivano novità importanti sulla nuova casa del Napoli: ecco le ultime sulla riunione di domani. Il campionato è ripartito, dopo le prime due vittorie contro Sassuolo e Cagliari, gli azzurri hanno schiacciato la Fiorentina di Stefano Pioli all’Artemio Franchi. Ora, gli uomini guidati da Antonio Conte, si preparano per il grande esordio in Champions League di domani sera contro il Manchester -City. Intanto, è sempre attuale il tema stadio, soprattutto a Napoli, dove c’è urgente bisogno di un restyling del Maradona o la costruzione di un nuovo impianto. Sono arrivate delle novità molto importanti sulla riunione di domani, riguardanti la costruzione di un nuovo stadio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli, domani la riunione: le ultime sulla situazione stadio