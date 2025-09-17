Napoli danneggia macchinario sanitario e porta del Pronto Soccorso | bloccato attore di ‘Mare Fuori’
L’attore 25enne di origini ucraine Artem Tkachuk, noto per la sua partecipazione alla serie tv ‘Mare Fuori’ e al film ‘La paranza dei bambini’, è stato bloccato dai carabinieri della Pmz Napoli Centro dopo aver danneggiato un macchinario per la ventilazione polmonare e una porta del Pronto soccorso dell’ ospedale Vecchio Pellegrini, nel centro del capoluogo campano. Tkachuk era stato portato nel nosocomio in stato di forte agitazione, e una volta qui ha cominciato a spintonare il personale sanitario e di vigilanza, prima di accanirsi contro il macchinario e la porta del reparto. Prima che riuscisse a fuggire è stato bloccato dai militari intervenuti tempestivamente sul posto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: napoli - danneggia
Stesa tra i vicoli di Montecalvario a Napoli, la Polizia ha trovato diversi bossoli. Danneggiato il portone di un palazzo ? - facebook.com Vai su Facebook
Matrimonio con fumogeni, coppia danneggia la facciata dell'ex cattedrale https://ift.tt/JBvb5Hu - X Vai su X
Napoli, aggressione in ospedale: bloccato l'attore Tkachuk, 'Pino o pazzo' di Mare Fuori; Artem Tkachuk, denunciato per danneggiamento e resistenza l’attore di Mare Fuori; Mare fuori: l'attore Artem Tkachuk bloccato dai carabinieri, tensioni all'ospedale Pellegrini di Napoli.
Paura in ospedale a Napoli, l'attore di “Mare Fuori” Artem Tkachuk dà in escandescenze e danneggia un macchinario - Avrebbe danneggiato un macchinario per la ventilazione polmonare e una porta del pronto soccorso l'attore 25enne Artem Tkachuk , giunto oggi in forte stato di ... msn.com scrive
Napoli, ancora aggressione: pretende cure e con un palo danneggia un vetro dell'Ospedale Betania - È accaduto all'ospedale evangelico Betania, presidio sanitario del quartiere Ponticelli di Napoli ... Come scrive ilmattino.it