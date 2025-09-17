Napoli Conte schiererà Buongiorno dal primo minuto nonostante il recente infortunio e i 96? di Firenze
L’attesa è finita: Antonio Conte è pronto a vivere il suo primo esordio in Champions League sulla panchina del Napoli, e lo farà nella cornice più difficile possibile, contro il Manchester City campione d’Europa. Una sfida che non ammette calcoli e che vedrà il tecnico salentino puntare senza esitazioni sulla formazione migliore, rinunciando a qualsiasi . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
PRESS CONFERENCE - Napoli, Buongiorno: "Sono molto contento, con Beukema ci siamo trovati bene, bravi a portare a casa il risultato" - Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato in Press Conference dopo la vittoria contro la Fiorentina. Segnala napolimagazine.com
Napoli, Buongiorno pronto a tornare titolare dopo l'operazione per pubalgia - Nella partita di questa sera del Franchi tra Fiorentina e Napoli, valevole per la terza giornata di Serie A, ci sarà una novità importante per gli azzurri di Antonio ... Da firenzeviola.it