Napoli Conte schiererà Buongiorno dal primo minuto nonostante il recente infortunio e i 96? di Firenze

L’attesa è finita: Antonio Conte è pronto a vivere il suo primo esordio in Champions League sulla panchina del Napoli, e lo farà nella cornice più difficile possibile, contro il Manchester City campione d’Europa. Una sfida che non ammette calcoli e che vedrà il tecnico salentino puntare senza esitazioni sulla formazione migliore, rinunciando a qualsiasi . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it