Napoli Conte | Il City rappresenta la storia degli ultimi anni  Noi alunni che vengono ad affrontare i maestri

Tempo di lettura: 2 minuti “Sicuramente andiamo ad affrontare una squadra che rappresenta la storia degli ultimi anni in cui è stata protagonista assoluta. Il City è un top club con un allenatore altrettanto al top. Ci arriviamo con umiltà e con uno scudetto sulla maglia, frutto di un’annata straordinaria e ora vogliamo confrontarci in Europa in maniera molto umile “. Antonio Conte si presenta al primo appuntamento di Champions con il Manchester City con umilità ma anche con la consapevolezza della propria forza. “Ci consideriamo – dice – degli alunni che vengono ad affrontare i maestri . Da parte nostra c’è comunque la voglia di capire, di confrontarci con queste realtà molto importanti per capire come stiamo procedendo, come sta andando questo processo che abbiamo iniziato l’anno scorso”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

