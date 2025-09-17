Napoli celebra Pino Daniele | domani Piazza del Plebiscito per Pino è – Il viaggio del Musicante
NAPOLI 17 SETTEMBRE 2025 – Domani, giovedì 18 settembre alle 20.30, Piazza del Plebiscito sarà il cuore di “Pino è – Il viaggio del Musicante”, lo show evento dedicato a Pino Daniele, nel giorno del 70° anniversario della nascita e a dieci anni dalla scomparsa. Lo spettacolo, già sold out, sarà trasmesso in prima serata sabato 20 settembre su Rai 1, in streaming su RaiPlay e in simulcast su Rai Radio 2. Condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia, lo show vedrà sul palco i grandi protagonisti della musica italiana: Elisa, Giorgia, Emma, Elodie (in collegamento dalla sede “Stati Uniti del Mondo”), Geolier, Mahmood, Salmo, Giuliano Sangiorgi, Francesco De Gregori, Diodato, Irama, Noemi, The Kolors, Serena Brancale, Raf, Ron, Rocco Hunt, Clementino, Alex Britti, Enzo Avitabile, con la partecipazione di Alessandro Siani e la storica band di Pino Daniele composta da Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo, Rosario Jermano e Tullio De Piscopo. 🔗 Leggi su Primacampania.it
