Napoli caos al pronto soccorso | bloccato l’attore Artem Tkachuk di Mare Fuori

L'intervento dei carabinieri al Pellegrini. Pomeriggio movimentato all' ospedale Pellegrini di Napoli, dove i carabinieri della pattuglia mobile del centro città sono dovuti intervenire per fermare un 25enne in preda a una violenta crisi. Il protagonista della vicenda. Si tratta di Artem Tkachuk, noto al pubblico per aver interpretato "Pino 'o pazzo" nella fiction "Mare Fuori". Il giovane era stato accompagnato in pronto soccorso dal 118, ma una volta arrivato avrebbe iniziato a dare in escandescenze, aggredendo sia il personale sanitario sia gli addetti alla vigilanza.

