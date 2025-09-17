Napoli caos al pronto soccorso | bloccato l’attore Artem Tkachuk di Mare Fuori
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento dei carabinieri al Pellegrini. Pomeriggio movimentato all’ ospedale Pellegrini di Napoli, dove i carabinieri della pattuglia mobile del centro città sono dovuti intervenire per fermare un 25enne in preda a una violenta crisi. Il protagonista della vicenda. Si tratta di Artem Tkachuk, noto al pubblico per aver interpretato “Pino ’o pazzo” nella fiction “Mare Fuori”. Il giovane era stato accompagnato in pronto soccorso dal 118, ma una volta arrivato avrebbe iniziato a dare in escandescenze, aggredendo sia il personale sanitario sia gli addetti alla vigilanza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: napoli - caos
Metro a Napoli, stop alla Linea 1: «Evacuati i passeggeri, una mattinata di caos»
Treni fermi e passeggeri nel caos: guasto a un convoglio, ritardi fino a due ore sulla Roma-Napoli
Caos treni: disagi per Alta velocità, Intercity e Regionali. Ritardi fino a 4 ore sulla Roma-Napoli
Caos a #Napoli per il comitato etico di Fico. Ira di De Luca: io primo degli impresentabili - facebook.com Vai su Facebook
Nella nuova puntata: preview City-Napoli, caos Forest, Inghilterra da applausi, Casale-Reading del 1913 @scantalupi @plg_Giants @dchinellato - X Vai su X
Napoli, caos Pronto Soccorso; Influenza, i medici di famiglia: noi unico argine contro il caos nei pronto soccorso ma siamo pochi; Roma, 5 mesi fa barelle nei corridoi del Pronto Soccorso San Giovanni.
Napoli, caos al Pellegrini: attore di “Mare Fuori” in escandescenze - NAPOLI — Momenti di tensione questo pomeriggio presso il pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, dove un giovane di 25 anni, noto per aver Napoli, caos al Pellegrini: attore di “Mare Fuori” ... Si legge su marigliano.net
Infermiere ferito al pronto soccorso di Napoli, aggressione durante richiesta di priorità all’ospedale cto - Un operatore sanitario aggredito al pronto soccorso di Napoli da una paziente che voleva saltare la fila, denunciata per lesioni aggravate in un contesto di crescente violenza contro il personale medi ... Lo riporta gaeta.it