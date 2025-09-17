Napoli bar offre 3 euro l’ora per fare il cameriere 10 ore al giorno | polemiche in rete

Teleclubitalia.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’altra proposta lavorativa indecente arriva dal Centro Direzionale di Napoli, area conosciuta per la presenza di uffici, locali e attività di ristorazione. È proprio qui che è circolata un’offerta che ha scatenato critiche e indignazione.   Un bar . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli bar offre 3 euro l8217ora per fare il cameriere 10 ore al giorno polemiche in rete

© Teleclubitalia.it - Napoli, bar offre 3 euro l’ora per fare il cameriere 10 ore al giorno: polemiche in rete

In questa notizia si parla di: napoli - offre

Galatasaray offre 55 milioni per Osimhen, ma il Napoli vuole i 75 della clausola

Blitz Napoli per Lookman, sorpasso all'Inter | Manna offre un ingaggio da capogiro

Grealish si offre al Napoli ma il Bologna spiazza tutti per Ndoye: il nuovo scenario

Poco più di 3 euro all'ora per lavorare in un bar del Centro direzionale: la vergognosa offerta sui social; Turismo a Napoli, stop a bar e food al centro: vince la stretta; Studente picchiato alla festa di compleanno nel bar di Chiaia, calci in faccia mentre era svenuto: 3 arresti.

napoli bar offre 3Napoli, bar offre 150 euro a settimana per 50 ore di lavoro, esplode la rabbia: “Non è lavoro, è schiavitù” - Al Centro Direzionale un annuncio scandaloso: turni di dieci ore al giorno, dal lunedì al venerdì, per una paga che non raggiunge i tre euro l’ora. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Bar Offre 3