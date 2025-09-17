Napoli balneazione di nuovo regolare sul lungomare | acque di Via Partenope tornate idonee
L’ARPAC ha comunicato l’esito favorevole dei nuovi campionamenti nel tratto “Pluviale Via Partenope”. Revocato lo sconsiglio alla balneazione dopo i valori anomali registrati nei giorni scorsi. Buone notizie per cittadini e turisti che frequentano il lungomare partenopeo: l’ARPAC, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, ha comunicato che le acque del tratto “Pluviale Via . 🔗 Leggi su 2anews.it
Napoli, scatta l’allerta nel tratto di mare Nisida-Gaiola: balneazione sospesa
Monitoraggio delle acque di balneazione. Parametri microbiologici sono ritornati nei limiti a #pozzuoli (#napoli) tratto "Pozzuoli". Il Comune è stato informato per i provvedimenti di competenza. Consulta i dati https://portale.arpacampania.it/widget/web/b
Divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare antistante l'area di Pietrarsa: lo ha deciso il Comune a Napoli a seguito di risultati sfavorevoli delle analisi periodiche dell'Arpac. L'ordinanza sindacale impone il divieto in via precauzionale in vigore finché
