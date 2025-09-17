Napoli balneazione di nuovo regolare sul lungomare | acque di Via Partenope tornate idonee

L’ARPAC ha comunicato l’esito favorevole dei nuovi campionamenti nel tratto “Pluviale Via Partenope”. Revocato lo sconsiglio alla balneazione dopo i valori anomali registrati nei giorni scorsi. Buone notizie per cittadini e turisti che frequentano il lungomare partenopeo: l’ARPAC, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, ha comunicato che le acque del tratto “Pluviale Via . 🔗 Leggi su 2anews.it

