Napoli aggressione in ospedale | bloccato l’attore Tkachuk ‘Pino o pazzo’ di Mare Fuori

Periodicodaily.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Aggressione e danni in ospedale, bloccato attore della fiction "Mare fuori". Questo pomeriggio i carabinieri della pattuglia mobile di zona Napoli Centro sono intervenuti presso il pronto soccorso del Pellegrini per un 25enne che stava dando in escandescenze.  La dinamica Per motivi ancora da chiarire, il giovane, Artem Tkachuk, che nella serie ha impersonato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: napoli - aggressione

