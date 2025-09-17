Napoli aggressione in ospedale | bloccato l’attore Tkachuk ‘Pino o pazzo’ di Mare Fuori
(Adnkronos) – Aggressione e danni in ospedale, bloccato attore della fiction "Mare fuori". Questo pomeriggio i carabinieri della pattuglia mobile di zona Napoli Centro sono intervenuti presso il pronto soccorso del Pellegrini per un 25enne che stava dando in escandescenze. La dinamica Per motivi ancora da chiarire, il giovane, Artem Tkachuk, che nella serie ha impersonato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
