Napoli | 61enne massacra di botte la figlia che lo riprende con il cellulare arrestato
ABBONATI A DAYITALIANEWS Insulti e aggressioni quotidiane. Un uomo di 61 anni della provincia di Napoli è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate dopo aver picchiato e insultato ripetutamente la moglie e la figlia. Secondo le testimonianze, le vittime subivano urla, schiaffi e offese umilianti come “Sei grassa” e “Sei brutta”, frasi che accompagnavano le continue violenze. L’intervento dei carabinieri a Varcaturo. La figlia, 31 anni, ha trovato il coraggio di chiamare i carabinieri, che sono intervenuti nell’abitazione di Varcaturo. Al loro arrivo hanno trovato la giovane con il naso sanguinante, le labbra tumefatte e la maglietta macchiata di sangue, mentre la madre, 57 anni, presentava diversi ematomi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
