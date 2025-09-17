Paura questa mattina in una scuola di Napoli, dove uno studente ha aggredito un altro ragazzo brandendo un martello. A quanto pare i due erano ex compagni di classe. Si aggiunge dunque un altro brutale episodio a questa preoccupante escalation di violenza fra giovanissimi. Una situazione ormai fuori controllo. Stando a quanto trapelato fino ad ora, il responsabile è stato arrestato, mentre la vittima è stata portata in ospedale. La vicenda si è svolta questa mattina presso l'istituto tecnico industriale 'Alessandro Volta' che si affaccia su piazza Santa Maria della fede, a Napoli. Al suono della campanella, i ragazzi hanno fatto il loro ingresso a scuola e poco dopo è scattata l' aggressione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Napoli, 17enne prende a martellate l'ex compagno in classe: arrestato