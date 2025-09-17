Napoli 17enne prende a martellate in testa l’ex compagno di classe all’ingresso della scuola | arrestato
Lo ha aggredito con un martello davanti a scuola, poco prima del suono della campanella d’ingresso mercoledì 17 settembre. È successo a Napoli, sulla piazza Santa Maria della fede, dove un 18enne è stato preso a martellate da un compagno di scuola di 17 anni. Non sono ancora chiari i motivi dell’aggressione. La giovane vittima ha riportato ferite profonde alla testa ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso. I carabinieri hanno attivato la ricerca del presunto aggressore nei pressi della stazione ferroviaria. Lì, secondo alcune segnalazioni, sarebbe stato visto aggirarsi poco dopo l’episodio di violenza. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: napoli - 17enne
Napoli, inseguimento in scooter: 17enne e 18enne arrestati in Piazza Nicola Amore
Quattro giovani feriti tra Napoli e provincia: indagini in corso, un 17enne è gravissimo
Napoli, violenza fuori scuola: prende a martellate in testa il compagno. 17enne arrestato
Un ragazzo di 18 anni è stato aggredito da un 17enne a colpi di martello. Il fatto è avvenuto davanti all'istituto tecnico industriale a piazza Santa Maria della fede, a Napoli, poco prima dell'orario di ingresso. Ilmattino.it - facebook.com Vai su Facebook
Lite davanti scuola a Napoli, 17enne prende a martellate in testa l’ex compagno di classe: arrestato - X Vai su X
Lite davanti scuola a Napoli, 17enne prende a martellate in testa l'ex compagno di classe: arrestato; Napoli, 17enne prende a martellate in testa l’ex compagno di classe all'ingresso della scuola: arrestato; Napoli, prende a martellate un compagno: arrestato 17enne.
Lite davanti scuola a Napoli, 17enne prende a martellate in testa l’ex compagno di classe: arrestato - La vittima, invece, è stata portata in ospedale in codice giallo con ferite alla testa. Da fanpage.it
Napoli, 17enne prende a martellate in testa l’ex compagno di classe all’ingresso della scuola: arrestato - L'aggressore è stato ritrovato dopo alcune ricerche nella propria abitazione: nascondeva l'arma nello zaino. Scrive msn.com