Napoli 17enne prende a martellate in testa l’ex compagno di classe all’ingresso della scuola | arrestato

Lo ha aggredito con un martello davanti a scuola, poco prima del suono della campanella d’ingresso mercoledì 17 settembre. È successo a Napoli, sulla piazza Santa Maria della fede, dove un 18enne è stato preso a martellate da un compagno di scuola di 17 anni. Non sono ancora chiari i motivi dell’aggressione. La giovane vittima ha riportato ferite profonde alla testa ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso. I carabinieri hanno attivato la ricerca del presunto aggressore nei pressi della stazione ferroviaria. Lì, secondo alcune segnalazioni, sarebbe stato visto aggirarsi poco dopo l’episodio di violenza. 🔗 Leggi su Open.online