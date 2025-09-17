Nail Art 2023 | Le Tecniche e le Tendenze Imperdibili da Scoprire

Un viaggio affascinante nel mondo della nail art: scopri le tecniche più innovative e le tendenze più attuali! su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Nail Art 2023: Le Tecniche e le Tendenze Imperdibili da Scoprire

In questa notizia si parla di: nail - tecniche

Tecniche innovative per la nail art: dalla stampa alle finiture sorprendenti

Tendenze e tecniche nella nail art per professionisti

Guida completa al nail stamping: tecniche e suggerimenti pratici

Tecnica Acrilico: struttura, tenuta e precisione. Scopri tutti i segreti della ricostruzione in acrilico con il nostro corso dedicato. Perfetto per chi vuole ampliare le proprie competenze tecniche o iniziare un percorso da professionista. Tutti i dettagli su www.ladynail - facebook.com Vai su Facebook

11 Tendenze Unghie Estate 2023: le novità nail art estiva e i pattern per la tua manicure; Tendenze unghie primavera estate 2023, la zuccherina Vanilla French Manicure; Nail art estate 2023: dalle unghie corte allo stile giapponese.

Unghie a mandorla: le manicure di tendenza della PE 2023 - «Le unghie a mandorla ricordano il seme da cui prendono il nome: sono caratterizzate dai lati sottili e affusolati e terminano in una punta arrotondata. Segnala iodonna.it

Nail trends PE 2023: tutto il necessario per la manicure del momento - Quella di tendenza quest’anno poi è eclettica e inclusiva, adatta a soddisfare ogni gusto. cosmopolitan.com scrive