L’ora della resa dei conti è arrivata. Questo fine settimana si chiuderà il lunghissimo Campionato Mondiale di Motocross, classe MX2. L’ultimo atto si svolgerà in occasione del GP di Australia, in scena presso il mitico circuito di Darwin. A contendersi il titolo saranno due piloti al momento a distanza ravvicinata: Simon Laengenfelder e Kay de Wolf. Al momento il tedesco in forza alla KTM guida le operazioni con 884 punti, appena sedici lunghezze in più rispetto all’olandese della KTM, secondo a quota 868. Terzo, ma con nessuna possibilità di insidiarsi nella lotta a due, c’è invece il nostro Andrea Adamo, il quale al momento vanta 817 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MX2, in Australia l’ultimo atto. Langenfelder sfida De Wolf per il titolo