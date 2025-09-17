MX2 in Australia l’ultimo atto Langenfelder sfida De Wolf per il titolo

Oasport.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ora della resa dei conti è arrivata. Questo fine settimana si chiuderà il lunghissimo Campionato Mondiale di Motocross, classe MX2. L’ultimo atto si svolgerà in occasione del GP di Australia, in scena presso il mitico circuito di Darwin. A contendersi il titolo saranno due piloti al momento a distanza ravvicinata: Simon Laengenfelder e Kay de Wolf. Al momento il tedesco in forza alla KTM guida le operazioni con 884 punti, appena sedici lunghezze in più rispetto all’olandese della KTM, secondo a quota 868. Terzo, ma con nessuna possibilità di insidiarsi nella lotta a due, c’è invece il nostro Andrea Adamo, il quale al momento vanta 817 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

mx2 in australia l8217ultimo atto langenfelder sfida de wolf per il titolo

© Oasport.it - MX2, in Australia l’ultimo atto. Langenfelder sfida De Wolf per il titolo

In questa notizia si parla di: australia - ultimo

Ruggito Lions, Australia battuta anche nel secondo match: meta all'ultimo minuto, finisce 29-26

Cerca Video su questo argomento: Mx2 Australia L8217ultimo Atto