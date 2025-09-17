Mutui tasso variabile più conveniente per tre anni | risparmi fino a 1.050 euro

Nonostante l’incertezza che continua a influenzare le scelte delle famiglie, il mercato residenziale cresce anche nel secondo trimestre 2025. L’incremento è dell’8,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A favorire questa dinamica hanno contribuito la riduzione dei tassi di interesse registrata negli ultimi trimestri e criteri più flessibili nell’erogazione del credito. Rate più leggere con il variabile. Secondo l’ultima rilevazione dell’Osservatorio MutuiSupermarket.it, l’ indice IRS a 20 anni (riferimento per i mutui a tasso fisso) ha registrato a inizio settembre un lieve aumento di 0,02%, portandosi al 2,94%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

