Musica solidarietà e comunità | la conviviale dell’area psicosiociogiuridica Saues

Cultura, amicizia e impegno sociale. Una serata magica, nel borgo storico di Roccarainola, in provincia di Caserta, dove l’Area Psicosociogiuridica (PSG) del SAUES – Sindacato Autonomo Urgenza Emergenza Sanitaria – ha tenuto un incontro conviviale che ha saputo coniugare il piacere dello stare insieme con il richiamo a valori condivisi. Ad accogliere i partecipanti il presidente nazionale del SAUES, Paolo Ficco, che con il consueto calore ha fatto gli onori di casa, affiancato dai rappresentanti dell’Esecutivo PSG. La presenza compatta dei dirigenti ha confermato la solidità di un’associazione che, pur mantenendo la propria autonomia organizzativa ed economica, continua a distinguersi per trasparenza, correttezza e coerenza etica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it