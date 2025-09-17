Musica solidarietà e comunità | la conviviale dell’area psicosiociogiuridica Saues

Ildenaro.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cultura, amicizia e impegno sociale. Una serata magica, nel borgo storico di Roccarainola, in provincia di Caserta, dove l’Area Psicosociogiuridica (PSG) del SAUES – Sindacato Autonomo Urgenza Emergenza Sanitaria – ha tenuto un incontro conviviale che ha saputo coniugare il piacere dello stare insieme con il richiamo a valori condivisi. Ad accogliere i partecipanti il presidente nazionale del SAUES, Paolo Ficco, che con il consueto calore ha fatto gli onori di casa, affiancato dai rappresentanti dell’Esecutivo PSG. La presenza compatta dei dirigenti ha confermato la solidità di un’associazione che, pur mantenendo la propria autonomia organizzativa ed economica, continua a distinguersi per trasparenza, correttezza e coerenza etica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: musica - solidariet

Cerca Video su questo argomento: Musica Solidariet224 Comunit224 Conviviale