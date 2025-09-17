Musica mercatini e prelibatezze a Santa Sofia per la tradizionale Sagra del tortello sulla lastra

Forlitoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 21 settembre Santa Sofia ospita la Sagra del tortello alla lastra, accompagnata da tante altre specialità autunnali. La sagra, che si tiene in piazza Matteotti dalle 10 alle 19, sarà arricchita dal mercatino di artigianato, da quello di prodotti locali e dalla musica della Banda di Santa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

