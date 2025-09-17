Musica all' Agricantus | La Commare canta Mia e Loredana

Palermotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Agricantus di Palermo torna in scena la musica. Il teatro diretto da Vito Meccio giovedì 18 settembre, alle ore 21, propone lo spettacolo di La Commare, nome d’arte di Giorgia La Commare, cantautrice e bassista di Erice emersa giovanissima nell’ambito del programma di Rai Uno “Ti Lascio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: musica - agricantus

Musica all'Agricantus: La Commare canta Mia e Loredana; Teatro Pirandello, gli Agricantus aprono gli spettacoli al chiuso del Mandorlo in fiore: il 9 marzo concerto world; Ispica: presentato il programma dell’estate. Tanti eventi tra musica, teatro e divertimento.

“Sorelle… Mia & Loredana”, all’Agricantus di Palermo il teatro-canzone di Giorgia La Commare - Al Teatro Agricantus di Palermo torna in scena la musica. blogsicilia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Musica Agricantus Commare Canta