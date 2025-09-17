' Music Emergency' il Parco Pareschi diventa una discoteca a cielo aperto a sostegno di Admo e Giulia
Venerdì 19 al Parco Pareschi, per salutare l’estate come di deve torna la manifestazione 'Music Emergency' con la sua 19esima edizione. La formula è quella di sempre fra dj set, punti ristoro e solidarietà. Il ricavato sarà infatti devoluto alle associazioni Admo (Associazione Donatori Midollo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: music - emergency
“Uomini e Donne di pace in tempo di guerra”: musica, teatro, poesia e proiezioni al Granarone a Cerveteri per Emergency - facebook.com Vai su Facebook
Blog | “Musica per Gaza”, il festival di Emergency unisce le voci contro le guerre - Alley Oop https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/09/11/musica-gaza-emergency/?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1757625414 - X Vai su X
'Music Emergency', il Parco Pareschi diventa una discoteca a cielo aperto a sostegno di Admo e Giulia; 19° Music Emergency; Music Emergency fa 18: musica e tanta solidarietà nella serata del parco Pareschi.