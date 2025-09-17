' Music Emergency' il Parco Pareschi diventa una discoteca a cielo aperto a sostegno di Admo e Giulia

Ferraratoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 19 al Parco Pareschi, per salutare l’estate come di deve torna la manifestazione 'Music Emergency' con la sua 19esima edizione. La formula è quella di sempre fra dj set, punti ristoro e solidarietà. Il ricavato sarà infatti devoluto alle associazioni Admo (Associazione Donatori Midollo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: music - emergency

'Music Emergency', il Parco Pareschi diventa una discoteca a cielo aperto a sostegno di Admo e Giulia; 19° Music Emergency; Music Emergency fa 18: musica e tanta solidarietà nella serata del parco Pareschi.

Cerca Video su questo argomento: Music Emergency Parco Pareschi