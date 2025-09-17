Museo Zeffirelli riprendono le visite guidate dal 20 settembre
Dal 20 settembre 2025 tornano le visite guidate del sabato al Museo Franco Zeffirelli in Piazza San Firenze. Non è una novità assoluta: la Fondazione propone questi appuntamenti da anni, con alcune pause, e ogni volta si confermano come uno dei modi più intensi per entrare davvero nel mondo del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Sabato 20 settembre tornano le visite guidate al Museo Zeffirelli! Un’occasione speciale per scoprire il Museo attraverso lo sguardo di chi ogni giorno custodisce e valorizza l’eredità del Maestro. Maria Alberti, responsabile della didattica, e Alessandro Massi - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, riprendono le visite guidate alla Fondazione Zeffirelli - (askanews) – La Fondazione Franco Zeffirelli annuncia la ripresa delle visite guidate al Museo Zeffirelli a partire da sabato 20 settembre 2025, offrendo al pubblico l’opportunità di e ... Scrive askanews.it