Museo del ’900 di Venezia Mestre al via il progetto Introduzione alla geopolitica per l’as 2024 25 Programma
Il Museo del '900 di Venezia Mestre propone, nell'ambito del Protocollo d'intesa MIM – M9, il percorso didattico "Introduzione alla geopolitica" per l'anno scolastico 20242025. L'articolo Museo del '900 di Venezia Mestre, al via il progetto "Introduzione alla geopolitica" per l'a.s. 202425. Programma .
Alberto Serrano in mostra al Museo Fortuny di Venezia
Magnifico ed eterno Robert Mapplethorpe in mostra alle Stanze della Fotografia a Venezia fino al 6 gennaio prossimo. Un appuntamento da non mancare che anticipa le successive mostre Le forme del desiderio a Milano, a Palazzo Reale e Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza a Roma, al Museo dell’Ara Pacis. Una trilogia importante per conoscere o riscoprire un autentico testimone del XX° secolo che ha sovvertito e liberato lo sguardo sul corpo sessuato.
IDENTITALIA -THE ICONIC ITALIAN BRANDS ARRIVA AL MUSEO DEL NOVECENTO DI VENEZIA MESTRE Dopo il successo della scorsa edizione a Roma nel 2024, ospitata nello storico Palazzo Piacentini, Identitalia – The Iconic Italian Brands approda a
GUSTO NEOCLASSICO L'Album Cicognara Ca' Rezzonico - Museo del Settecento Veneziano #Venezia 26 settembre 2025 - 12 gennaio 2026 A cura di Alberto Craievich Per la prima volta presentato integralmente, l'Album Cicognara è una straordinaria ra