Murtaugh | trailer della serie su disney con la storia di una tragedia familiare

nuova serie originale di Disney+: “Murdaugh: Morte in famiglia”. Dal 15 ottobre, Disney+ presenta in esclusiva italiana la nuova produzione seriale “Murdaugh: Morte in famiglia”, un thriller ispirato a eventi reali e basato sul popolare podcast “Murdaugh Murders”. La serie si distingue per il suo approccio narrativo intenso e coinvolgente, offrendo agli spettatori una narrazione che esplora i segreti di una delle famiglie più influenti della Carolina del Sud. sinossi e modalità di visione. La trama ruota attorno alla vita di Maggie e Alex Murdaugh, membri di una potente dinastia legale. La loro esistenza da sogno viene sconvolta quando il figlio Paul rimane coinvolto in un incidente mortale durante una gita in barca. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

