Muri tappezzati ma il Comune taglia il servizio di Linee Lecco
Mentre i muri della città continuano a essere tappezzati di manifesti che inneggiano alla mobilità sostenibile, Linee Lecco, società partecipata al 100% dal Comune di Lecco, taglia il servizio bus per gli studenti.L’inizio dell’anno scolastico per gli alunni della scuola media Kolbe e del Liceo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: muri - tappezzati
Muri di Torino tappezzati dai giovani di Fratelli d’Italia: il disagio delle periferie trasformato in un nemico da cartolina, con cappellini storti e slang da TikTok elevati a simbolo di un degrado che la politica non sa affrontare ma solo strumentalizzare - facebook.com Vai su Facebook
Muri tappezzati, ma il Comune taglia il servizio di Linee Lecco.
FORZA ITALIA E LEGA: “BUS STUDENTI SOPPRESSI, GREEN SOLO A PAROLE” - Apprendiamo con sconcerto della cancellazione della corsa delle 13:56 della linea 7, quella che serviva gli studenti del Kolbe e del Liceo Leopardi. Lo riporta lecconews.news
Muri del Comune di Bergamo imbrattati con scritte no vax, perquisizioni a casa di un 34enne - Dopo gli atti vandalici dello scorso 12 novembre 2024, con l’imbrattamento dei muri di Palazzo Frizzoni e Palazzo Uffici del Comune di Bergamo con scritte no vax, la Questura aveva avviato un’indagine ... Riporta ecodibergamo.it