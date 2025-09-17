Murdaugh | morte in famiglia il caso che ha sconvolto l’america su disney

17 set 2025

Una nuova produzione originale sta per arrivare su Disney+ con un debutto atteso il 15 ottobre, portando sullo schermo la vicenda vera di una famiglia potente coinvolta in scandali, misteri e tragedie. La serie si propone di offrire uno sguardo approfondito su uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni, combinando elementi di dramma familiare, thriller e inchiesta giornalistica. presentazione della serie “Murdaugh: morte in famiglia”. “Murdaugh: Morte in famiglia” è la nuova produzione che sarà disponibile esclusivamente su Disney+ a partire dal 15 ottobre. La prima stagione comprende otto episodi, con i primi tre disponibili subito al lancio e gli altri distribuiti settimanalmente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Murdaugh: il trailer della morte in famiglia

Il caso che ha sconvolto l’America arriva su Disney+. Ecco il trailer di Murdaugh: Morte in famiglia; “Murdaugh: Morte in famiglia”, dal 15 ottobre su Disney+; Uccise moglie e figlio: ergastolo al famoso avvocato Usa, Alex Murdaugh.

