Muraro Folorunso e Sartori si fermano in semifinale ai Mondiali Femke Bol passeggia sui 400 hs
Nessuna italiana è riuscita a qualificarsi alla finale dei 400 ostacoli ai Mondiali 2025 di atletica. La missione era davvero ardua, per non dire improba, per le azzurre sulla pista di Tokyo. Alice Muraro era reduce dal personale di 54.36 corso in batteria (seconda italiana di sempre), è partita bene, ha gestito nella fase centrale e poi è tornata in spinta sul rettilineo, chiudendo la terza semifinale al quinto posto con il tempo di 54.50. Passavano le prime due classificate e i due migliori tempi di ripescaggio, la statunitense Anna Cockrell ha impressionato (53.28) davanti alla giamaicana Shiann Salmon (54. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: muraro - folorunso
Folorunso, Sartori e Muraro promosse in semifinale ai Mondiali. Femke Bol passeggia sui 400 hs
Atletica, l’Italia festeggia il bronzo di Aouani ai Mondiali. Bruni in finale, lampo di Muraro, Folorunso ok
Day 5 ai mondiali di Tokyo e tante medaglie in programma Bruni, Furlani e Riva in finale per una medaglia. Qualificazioni per Dallavalle e Diaz, semifinali per Folorunso, Muraro e Sartori. Chiudono il cerchio degli italiani in gara Fontana, Kaddari, Desal - facebook.com Vai su Facebook
Batterie/qualificazioni: Bruni, Folorunso, Muraro, Sartori Molinarolo, Olivieri - X Vai su X
Rebecca Sartori e Alice Muraro si fermano nei ripescaggi dei 400 hs.