Muore dipendente dell’Antico Vinaio L’imprenditore Mazzanti | Tra i primi ad affiancarmi sarai sempre con me
Firenze, 17 settembre 2025 – “Sei stato uno dei primi collaboratori che ho assunto, non ti dimenticherò Bazza”. In un post su Instagram, parla Tommaso Mazzanti. L’imprenditore che ha fondato il marchio Antico Vinaio, con decine di negozi tra Europa e Stati Uniti, piange il 34enne che ha perso la vita in un incidente a Scandicci. Si chiamava Tommaso Bazzani. Con la sua moto è finito contro un camion e ogni tentativo di rianimazione è stato vano. "Era una delle prime assunzioni che facevo: i miei genitori mi avevano lasciato un po’ di libertà, e tu mi colpisti subito per il tuo animo buono, il sorriso sincero e la tua grinta”, scrive Mazzanti su Facebook ricordando il collega e l'amico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: muore - dipendente
Muore dipendente della Pubblica Assistenza pisana. ‘Dedito fino all’ultimo’
Muore per un’overdose, l’eroina spacciata da un dipendente della Città Metropolitana: tre arresti
Muore dipendente comunale, il sindaco: "Una cara persona"
Malore in spiaggia a Pollica: muore Alfonso Ferrara di Cava, 80enne ex dipendente comunale Leggi cosa è successo https://vocedistrada.it/localita/valle-dellirno-localita/malore-in-spiaggia-muore-alfonso-ferrara-di-cava/ #cavadetirreni #malore #spiaggia - facebook.com Vai su Facebook
Università, morto dipendente della biblioteca: "Sempre disponibile con studenti e docenti" https://ift.tt/YwaGbWq - X Vai su X
Muore a 34 anni, la tragedia alle porte di Firenze. Tommaso, la passione per le moto e il lavoro all’Antico Vinaio - Tommaso Bazzani era di Lastra a Signa e lavorava all’Antico Vinaio. Secondo msn.com