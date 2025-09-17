Muore dipendente dell’Antico Vinaio L’imprenditore Mazzanti | Tra i primi ad affiancarmi sarai sempre con me

Firenze, 17 settembre 2025 – “Sei stato uno dei primi collaboratori che ho assunto, non ti dimenticherò Bazza”. In un post su Instagram, parla Tommaso Mazzanti. L’imprenditore che ha fondato il marchio Antico Vinaio, con decine di negozi tra Europa e Stati Uniti, piange il 34enne che ha perso la vita in un incidente a Scandicci. Si chiamava Tommaso Bazzani. Con la sua moto è finito contro un camion e ogni tentativo di rianimazione è stato vano. "Era una delle prime assunzioni che facevo: i miei genitori mi avevano lasciato un po’ di libertà, e tu mi colpisti subito per il tuo animo buono, il sorriso sincero e la tua grinta”, scrive Mazzanti su Facebook ricordando il collega e l'amico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

