"Ero al pronto soccorso per un dito rotto e mi hanno multato", "E’ successo anche a mio padre, c’era mia nonna in codice rosso all’ospedale e l’hanno sanzionato per aver sforato di pochi minuti". Sono tante le segnalazioni simili pervenute nel corso dei mesi in Comune di Osimo e al comando dei vigili urbani. Quelle auto erano parcheggiate nei pressi dell’ ospedale "Ss. Benvenuto e Rocco" e non hanno potuto far altro che pagare la sanzione. "Giusta, per carità, era scaduto, ma almeno un po’ di elasticità per chi va all’ospedale", scrivono online perché è proprio sui social che è partita una vera mobilitazione per chiedere di togliere il pagamento e rendere gratuiti i parcheggi a servizio del nosocomio, in pieno centro storico dove già gravano i disagi per la mancanza di stalli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Multato davanti all'ospedale". Mobilitazione anti spazi blu