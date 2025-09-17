Mulè a Tokyo incontri con istituzioni parlamentari e accademiche | comuni obiettivi su garanzie di sicurezza
TOKYO – “L’Italia è al fianco del Giappone sul versante delle garanzie di sicurezza nel quadrante dell’est asiatico e in particolare dell’indo-pacifico. Col Giappone condividiamo valori comuni e comuni obiettivi e lavoriamo insieme per il rafforzamento dei rapporti anche in vista dei 160 anni delle relazioni diplomatiche, che ricorrono nel 2026”. Così il vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, in questi giorni in visita nel Paese nipponico. Dopo essere intervenuto alla chiusura dell’Italian week al padiglione Italia dell’Expo di Osaka, nelle ultime ore Mulè ha incontrato, a Tokyo, Takashi Endo, Presidente della Commissione Sicurezza della Camera dei Rappresentanti, il Vice Presidente della stessa Camera, Koichiro Genba, il Vice Presidente della Camera dei Consiglieri, Tatsuro Fukuyama, e il segretario generale della Lega di Amicizia Parlamentare. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
