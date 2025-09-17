Mps-Mediobanca Vinci il traghettatore
I top manager di Mediobanca passano all'incasso, liquidando buona parte dei propri pacchetti azionari. Tra questi c'è anche l'amministratore delegato Alberto Nagel che ha ceduto 1 milione di titoli (quasi un terzo della posizione) a un prezzo medio di 22,0822 euro per azione per un totale di 22,08 milioni di euro. Il direttore generale, Francesco Saverio Vinci, ha invece venduto un pacchetto di 400mila azioni incassando quasi 9 milioni mentre il presidente Renato Pagliaro ha ceduto altre 100mila azioni (dopo le 200mila della scorsa settimana) per 2,1 milioni di euro. Anche nel caso di Pagliaro si tratterebbe di una dismissione parziale visto che, ancora nel giugno 2024, il presidente di Piazzetta Cuccia deteneva 2 milioni di azioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: mediobanca - vinci
Mediobanca, Vinci ai dipendenti: «MPS si avvicinerà all’80% dopo riapertura»
Vinci (Mediobanca), ci aspettiamo che mps arrivi all'80%
Vinci (Mediobanca), ci aspettiamo che mps arrivi all'80%
L'imbarazzante video di Piazzetta Cuccia. In un filmato il dg di Mediobanca, Francesco Saverio Vinci, ha smentito la linea ufficiale della banca stimando adesioni all'offerta fino all'80%. L'agitazione interna e la rimozione del video - facebook.com Vai su Facebook
Che cosa ha detto a sorpresa il direttore generale di Mediobanca, Francesco Saverio Vinci, su Mps. - X Vai su X
Mediobanca: riunione incessanti, ecco chi sarà il traghettatore; Mps punta al pieno su Mediobanca: adesioni in crescita e sfida per la successione al vertice; Mediobanca, per il dopo Nagel al vaglio una soluzione interna.
Mps-Mediobanca, Vinci il traghettatore - Nagel vende un terzo delle azioni e incassa 22 milioni. Riporta ilgiornale.it
Mps punta al pieno su Mediobanca: adesioni in crescita e sfida per la successione al vertice - top manager di mediobanca vendono le azioni: Nagel incassa 22 milioni. Come scrive panorama.it