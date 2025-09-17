mps mediobanca vinci il traghettatore

I top manager di Mediobanca passano all'incasso, liquidando buona parte dei propri pacchetti azionari. Tra questi c'è anche l'amministratore delegato Alberto Nagel che ha ceduto 1 milione di titoli (quasi un terzo della posizione) a un prezzo medio di 22,0822 euro per azione per un totale di 22,08 milioni di euro. Il direttore generale, Francesco Saverio Vinci, ha invece venduto un pacchetto di 400mila azioni incassando quasi 9 milioni mentre il presidente Renato Pagliaro ha ceduto altre 100mila azioni (dopo le 200mila della scorsa settimana) per 2,1 milioni di euro. Anche nel caso di Pagliaro si tratterebbe di una dismissione parziale visto che, ancora nel giugno 2024, il presidente di Piazzetta Cuccia deteneva 2 milioni di azioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

