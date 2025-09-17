Mozzarella | dal 19 al 21 settembre torna il Bufala Village | gusto tradizioni e spettacoli all’A1Expò

CASERTA 17 SETTEMBRE 2025 – La provincia di Caserta si prepara ad accogliere la VII edizione del Bufala Village, la manifestazione interamente dedicata alla Bufala Mediterranea Italiana e ai prodotti simbolo della Terra Felix, in programma dal 19 al 21 settembre 2025 presso il Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista. Tre giorni per celebrare il “latte d’oro” e la sua più rinomata eccellenza, la Mozzarella di Bufala Campana Dop, attraverso degustazioni, laboratori, show cooking e una fattoria didattica pensata per coinvolgere famiglie e bambini. Il Bufala Village sarà affiancato dal Caserta Beer Fest, il festival delle birre artigianali. 🔗 Leggi su Primacampania.it

