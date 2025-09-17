Moviola Juventus-Borussia | i giornali d’accordo con Tudor Rigore netto non concesso ai bianconeri

In questa notizia si parla di: moviola - juventus

Juventus Next Gen Pro Vercelli LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca

Juventus Women Zurigo LIVE: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match amichevole

Juventus Women Zurigo LIVE: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match amichevole – VIDEO

Calvarese difende l'operato di Colombo La sua moviola su Juventus Inter - facebook.com Vai su Facebook

Juventus-Inter, la moviola - Colombo risparmia un paio di gialli, ma gestisce bene - X Vai su X

In Spagna sono sicuri: Vinicius ha vinto il Pallone d'Oro; Juventus: Ultime Notizie di Oggi e Live, Calendario e Interviste; Juventus News: live interviste, calendario e risultati.

Juventus-Borussia Dortmund, la MOVIOLA dei giornali: 'Rigore enorme, come sia sfuggito ad arbitro e VAR è un mistero' - La Juventus pareggia contro il Borussia Dortmund in extremis, ma a suscitare qualche è la prova dell'arbitro. Lo riporta ilbianconero.com

Juve Borussia Dortmund, la moviola dei giornali: «Malissimo Letexier. Dubbio il rigore dato ai tedeschi, nel primo tempo manca un penalty enorme per la squadra di Tudor» - Juve Borussia Dortmund, la moviola dell’edizione odierna del Corriere dello Sport relativa al match andato in scena ieri sera all’Allianz Stadium La partita tra Juve e Borussia Dortmund, finita con un ... Da juventusnews24.com