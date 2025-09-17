Mourinho verso il Benfica? Il club portoghese esonera Lage dopo il ko in Champions

Roma, 17 settembre 2025 – José Mourinho verso il Benfica . Lo sostiene la stampa portoghese dopo l'annuncio dell' esonero di Bruno Lage all'indomani del ko per 2-3 rimediato dal club lusitano all'esordio in Champions League contro il Qarabag. "Ringrazio Bruno per il lavoro svolto, ma era il momento di cambiare – ha dichiarato il presidente Manuel Rui Costa –. Per quanto riguarda il prossimo allenatore, contiamo di averlo in panchina entro sabato a Vila das Aves". "L'allenatore che arriverà dovrà essere vincente – ha aggiunto l'ex centrocampista di Fiorentina e Milan – e avere la capacità di portare la squadra al livello richiesto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

