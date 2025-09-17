Lo Special One si prepara a tornare in sella, contatti nella notte e intesa a un passo Poche settimane dopo il suo esonero, Josè Mourinho può tornare in panchina. Il portoghese aveva visto concludersi in malo modo la sua avventura con il Fenerbahce, per via dell’esclusione dalla Champions League, agli spareggi di agosto. – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) Nonostante il bilancio complessivo del suo percorso in Turchia non sia stato particolarmente lusinghiero e l’esonero fosse stato accompagnato da molte polemiche, però, lo Special One è in vista di un nuovo orizzonte professionale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Mourinho torna in panchina: la Champions lo aspetta di nuovo