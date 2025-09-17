Mourinho torna in panchina! Clamoroso ritorno alle origini | dove allenerà
lo Special One che è pronto a subentrare in corsa Un clamoroso ritorno alle origini sta per scuotere il calcio portoghese. José Mourinho è a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Benfica, il club dove, 25 anni fa, iniziò la sua leggendaria carriera da capo allenatore. La svolta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: mourinho - torna
Calciomercato Juventus, Mourinho torna alla carica per quel giocatore fuori dal progetto bianconero! È in corso un incontro tra le parti per capire la fattibilità dell’operazione. Cosa filtra
Rocchi torna sul suo trasferimento all’Inter: «Sarei rimasto a vita alla Lazio, Mourinho mi voleva e…»
Mourinho e il Fenerbahce si separano. Ottima notizia per José che torna sul mercato
? Ritorna Mourinho: panchina salta nella…Altro - facebook.com Vai su Facebook
Mourinho vuole tornare al lavoro con l'Inter ma non c'è nulla, i nerazzurri hanno fiducia in Chivu. @FabrizioRomano - X Vai su X
Mourinho torna in Italia, lo attende la panchina nerazzurra: c’è la data; Esonero shock e arriva Mourinho: Serie A ribaltata; Jose Mourinho verso il Nottingham Forest: ritorno clamoroso in Premier? E in Europa League potrebbe affrontare la Roma.
Mourinho torna in panchina! Clamoroso ritorno alle origini: dove allenerà - Clamoroso ritorno alle origini: dove allenerà lo Special One che è pronto a subentrare in corsa Un clamoroso ritorno alle origini sta per scuotere il calcio portoghese. Si legge su calcionews24.com
Mourinho torna in panchina: la Champions lo aspetta di nuovo - Grande ritorno per il tecnico portoghese dopo la fine dell'avventura col Fenerbahce: accordo in vista, le ultime ... Segnala calciomercato.it