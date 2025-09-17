Mourinho ritorno clamoroso | lo Special One vicinissimo alla firma
Nemmeno il tempo di archiviare l’esperienza turca con il Fenerbahce che José Mourinho è pronto a rimettersi in gioco. Secondo indiscrezioni provenienti dal Portogallo, l’ex allenatore dell’ Inter sarebbe ormai ad un passo dal diventare il nuovo tecnico del Benfica. Una scelta dal forte impatto mediatico, che segnerebbe un ritorno alle origini per lo Special One, pronto a rilanciarsi in un club che conosce bene, almeno per un breve capitolo della sua carriera. La decisione della dirigenza lusitana sarebbe maturata dopo l’inaspettata disfatta interna contro il Qarabag. Una partita incredibile: i portoghesi, avanti 2-0 dopo appena 16 minuti, si sono fatti rimontare fino al 2-3 finale, complicando da subito il cammino europeo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: mourinho - ritorno
