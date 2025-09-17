Mourinho nuova avventura? José vicino alla panchina del Benfica

Webmagazine24.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – José Mourinho potrebbe presto tornare ad allenare. Dopo l'esonero dal Fenerbahce, l'ex tecnico di Roma e Inter è vicino alla panchina del Benfica. Si tratterebbe, per lui, del ritorno in Portogallo 21 anni dopo l'ultima esperienza con un club lusitano, in quel caso il Porto, trascinato a una storica vittoria della Champions League . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mourinho - nuova

Sancho apre a una nuova avventura: Mourinho in pressing, ma la Juventus può contare su un fattore

Luciano Spalletti vicino a una nuova panchina: sfida Conceicao per il dopo Mourinho al Fenerbahce

Mourinho, le quote sulla nuova avventura: c’è anche quella del ritorno in Italia

José Mourinho e il tesoretto delle buonuscite | oltre 108 milioni di euro in carriera.

Mourinho, nuova avventura? José vicino alla panchina del Benfica - Dopo l’esonero dal Fenerbahce, l’ex tecnico di Roma e Inter è vicino alla panchina del Benfica. Da msn.com

Sancho apre a una nuova avventura: Mourinho in pressing, ma la Juventus può contare su un fattore - L’unica certezza è che il 25enne esterno offensivo di proprietà del Manchester United, ma in prestito al Borussia Dortmund prima e al Chelsea poi ... Scrive calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Mourinho Nuova Avventura Jos233