Mourinho nuova avventura? José vicino alla panchina del Benfica

(Adnkronos) – José Mourinho potrebbe presto tornare ad allenare. Dopo l'esonero dal Fenerbahce, l'ex tecnico di Roma e Inter è vicino alla panchina del Benfica. Si tratterebbe, per lui, del ritorno in Portogallo 21 anni dopo l'ultima esperienza con un club lusitano, in quel caso il Porto, trascinato a una storica vittoria della Champions League . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it