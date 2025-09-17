Mourinho Inter Fabrizio Romano smentisce tutto | la situazione di Chivu e il futuro del club

Mourinho Inter , l’ex allenatore nerazzurro non farà ritorno a Milano! Ecco la verità svelata dall’esperto di mercato Fabrizio Romano . Fabrizio Romano, nel suo ultimo video su YouTube, ha fatto chiarezza sulla situazione della panchina dell’ Inter, smentendo le voci di un possibile ritorno di José Mourinho. Secondo quanto riportato dal noto giornalista, non ci sono stati contatti tra l’Inter e il tecnico portoghese, nonostante le insistenti speculazioni in seguito alle recenti difficoltà della squadra. Romano ha confermato che Mourinho, che ha lasciato un segno indelebile nella storia del club , ha espresso la sua intenzione di tornare ad allenare al più presto. 🔗 Leggi su Internews24.com

