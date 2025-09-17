Mourinho è sempre di moda | va sulla panchina del Benfica
Certe panchine fanno dei giri immensi e poi ritornano. Anche in fretta, se il titolare si chiama Jose Mourinho e l’attrazione fatale è quella che scocca con la musichetta dell’inno della Champions League. Breve riassunto della storia: lo Special One (per molti ex, ormai) viene esonerato lo scorso 29 agosto dal Fenerbache, eliminato dal Benfica nel playoff di accesso alla coppa più importante e ricca del panorama europeo. Il periodo da disoccupato è durato poco: 19 giorni. Va sulla panchina del Benfica al posto di Bruno Lage cui è stata fatale la clamorosa sconfitta nella prima serata della Champions League contro gli outsider azeri del Qarabag. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: mourinho - moda
A un anno dalla cacciata di De Rossi, Souloukou ci ricasca: via il tecnico dopo tre giornate, decisive le frizioni con la proprietà. Tra le opzioni per il post c'è Mourinho - facebook.com Vai su Facebook
Svolta in panchina, decisione presa: la novità su Mourinho - L’esonero del mister è ufficiale da ieri ed il nome di Mourinho è tornato di moda per la società che già in passato aveva ... Si legge su calciotoday.it
Mourinho subito in panchina dopo l’esonero: chiaro indizio sul prossimo club - 0 dell’andata, il ko nel match di ritorno è costato a caro prezzo al portoghese che, dunque, è stato esonerato. Come scrive calciomercato.it