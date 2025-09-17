Mourinho è sempre di moda | va sulla panchina del Benfica

Certe panchine fanno dei giri immensi e poi ritornano. Anche in fretta, se il titolare si chiama Jose Mourinho e l’attrazione fatale è quella che scocca con la musichetta dell’inno della Champions League. Breve riassunto della storia: lo Special One (per molti ex, ormai) viene esonerato lo scorso 29 agosto dal Fenerbache, eliminato dal Benfica nel playoff di accesso alla coppa più importante e ricca del panorama europeo. Il periodo da disoccupato è durato poco: 19 giorni. Va sulla panchina del Benfica al posto di Bruno Lage cui è stata fatale la clamorosa sconfitta nella prima serata della Champions League contro gli outsider azeri del Qarabag. 🔗 Leggi su Panorama.it

