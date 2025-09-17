Mourinho è il nuovo allenatore del Benfica (più che rumors, ormai è un tam tam) José Mourinho sta per tornare. Nel calcio, dopo la rottura col Fenerbahce. E al Benfica dopo la clamorosa rottura datata ormai 25 anni fa. In Portogallo se ne parla come se fosse ormai cosa fatta. Già sabato dovrebbe sedere sulla panchina del prestigioso club. Ieri sera il Benfica ha esonerato Bruno Lage. L’esonero è avvenuto dopo la clamorosa sconfitta in casa per 2-3 contro il Qarabag. Il Benfica vinceva 2-0 dopo 16 minuti e ha finito col perdere. Scrive il quotidiano portoghese A Bola I contatti si sono evoluti nelle ultime ore, le trattative procedono ed entrambe le parti sperano di concludere l’affare già oggi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mourinho è il nuovo allenatore del Benfica (manca solo l’ufficialità)