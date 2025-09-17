Mourinho al Benfica dietrofront Inter | E’ meglio così
Le ultime sullo Special One fanno naturalmente discutere anche a Milano: ecco cosa ne pensano i tifosi Mourinho di nuovo in panchina, ci siamo. Tutto pronto per la nuova avventura professionale del portoghese. Che può riprendere da dove tutto è iniziato: al Benfica, 25 anni dopo, quella che fu la sua prima esperienza da primo allenatore. – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) Lo Special One pronto a prendere il posto di Bruno Lage, tre settimane dopo essere stato esonerato dal Fenerbahce. Nel frattempo, c’era una scuola di pensiero, tra i tifosi dell’Inter, che lo avrebbe voluto di nuovo in nerazzurro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: mourinho - benfica
Champions League, il Benfica spazza via il Nizza. Avanti il Fenerbahce di Mourinho
Fenerbahce Benfica, in Champions il derby del cuore di Mourinho: 25 anni dopo
Benfica-Fenerbahçe, Mourinho si gioca la Champions in una notte: le quote
Dall’esonero per la sconfitta contro il Benfica… alla panchina del Benfica José Mourinho sta tornando #Mourinho #Benfica #LigaPortugal #DAZN - X Vai su X
Il Fenerbahçe ha annunciato oggi, a sorpresa, l’esonero di José Mourinho, al timone del club turco dal 2024. La decisione è arrivata solo due giorni dopo l’eliminazione dai playoff di Champions League ad opera del Benfica, che ha definitivamente escluso la - facebook.com Vai su Facebook
Mourinho al Benfica, dietrofront Inter: “E’ meglio così”.
Mourinho al Benfica, dietrofront Inter: “E’ meglio così” - L'allenatore portoghese verso il ritorno in panchina in patria, ecco i commenti social dalla sponda nerazzurra ... calciomercato.it scrive
"Mourinho verso il Benfica": la rivelazione dal Portogallo. José sfiderà Juve e Napoli in Champions! - Bruno Lage non è più il tecnico del club lusitano, fatale la sconfitta all'esordio contro il Qarabag: cosa sta succedendo ... Come scrive tuttosport.com