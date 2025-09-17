Mourinho al Benfica dietrofront Inter | E’ meglio così

Le ultime sullo Special One fanno naturalmente discutere anche a Milano: ecco cosa ne pensano i tifosi Mourinho di nuovo in panchina, ci siamo. Tutto pronto per la nuova avventura professionale del portoghese. Che può riprendere da dove tutto è iniziato: al Benfica, 25 anni dopo, quella che fu la sua prima esperienza da primo allenatore. – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) Lo Special One pronto a prendere il posto di Bruno Lage, tre settimane dopo essere stato esonerato dal Fenerbahce. Nel frattempo, c’era una scuola di pensiero, tra i tifosi dell’Inter, che lo avrebbe voluto di nuovo in nerazzurro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Mourinho al Benfica, dietrofront Inter: “E’ meglio così”.

mourinho benfica dietrofront interMourinho al Benfica, dietrofront Inter: “E’ meglio così” - L'allenatore portoghese verso il ritorno in panchina in patria, ecco i commenti social dalla sponda nerazzurra ... calciomercato.it scrive

mourinho benfica dietrofront inter"Mourinho verso il Benfica": la rivelazione dal Portogallo. José sfiderà Juve e Napoli in Champions! - Bruno Lage non è più il tecnico del club lusitano, fatale la sconfitta all'esordio contro il Qarabag: cosa sta succedendo ... Come scrive tuttosport.com

