Mourinho al Benfica dietrofront Inter | E’ meglio così

Le ultime sullo Special One fanno naturalmente discutere anche a Milano: ecco cosa ne pensano i tifosi Mourinho di nuovo in panchina, ci siamo. Tutto pronto per la nuova avventura professionale del portoghese. Che può riprendere da dove tutto è iniziato: al Benfica, 25 anni dopo, quella che fu la sua prima esperienza da primo allenatore. – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) Lo Special One pronto a prendere il posto di Bruno Lage, tre settimane dopo essere stato esonerato dal Fenerbahce. Nel frattempo, c’era una scuola di pensiero, tra i tifosi dell’Inter, che lo avrebbe voluto di nuovo in nerazzurro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

