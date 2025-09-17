Mourinho al Benfica affronterà il Napoli in Champions | il Qarabag distrugge la panchina di Lage

José Mourinho sta per essere annunciato dal Benfica, che non ha atteso un attimo per cacciare Bruno Lage dopo la disfatta interna con Qarabag nel primo match del girone di Champions League. Lo Special One ritroverà subito il calcio italiano, visto che a dicembre affronterà il Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mourinho - benfica

