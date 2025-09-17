Mourinho ad un passo dal Benfica | via Lage José torna in panchina?

Ildifforme.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ proprio il caso di dire: non si esclude il ritorno. Soprattutto quando si parla di José Mourinho, è regola aurea. Una clamorosa indiscrezione ne dà conferma: il tecnico del triplete si appresta a tornare al Benfica, 25 anni dopo aver allenato per la prima volta il club lusitano. In sostanza, secondo quanto rivelato da . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

mourinho ad un passo dal benfica via lage jos233 torna in panchina

© Ildifforme.it - Mourinho ad un passo dal Benfica: via Lage, José torna in panchina?

In questa notizia si parla di: mourinho - passo

Mourinho a un passo dal ritorno in Portogallo al Benfica: sarà ritorno alle origini dopo 25 anni?

Mourinho a un passo dal ritorno: colloqui avanzati con un club

Mourinho torna in panchina? José a un passo dalla panchina del Benfica; Benfica, Bruno Lage è stato esonerato: a un passo il ritorno di Mourinho; Mourinho chiude il cerchio: a un passo dal Benfica (che lo aveva fatto esonerare). Firma a ore.

mourinho passo benfica viaMourinho verso il Benfica, sarà il nuovo allenatore dopo l'esonero di Lage - José Mourinho è pronto a sedersi sulla panchina del Benfica, dopo il debutto come capo allenatore di 25 anni fa, e presentarsi come nuovo tecnico già sabato 20 settembre ... Segnala msn.com

mourinho passo benfica viaMourinho al Benfica, dietrofront Inter: “E’ meglio così” - L'allenatore portoghese verso il ritorno in panchina in patria, ecco i commenti social dalla sponda nerazzurra ... Secondo calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Mourinho Passo Benfica Via