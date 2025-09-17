Mourinho a un passo dal ritorno in Portogallo al Benfica | sarà ritorno alle origini dopo 25 anni?

Mourinho , ex allenatore dell’Inter, chiude il cerchio: pronto a firmare con il Benfica dopo la sconfitta in Champions. José Mourinho, ex allenatore dell’ Inter, sta per tornare a Lisbon dove tutto ebbe inizio 25 anni fa. Secondo le informazioni riportate dal quotidiano portoghese A Bola, lo Special One è vicinissimo a firmare un contratto con il Benfica, un club che per lui rappresenta una tappa fondamentale della sua carriera. Nel 2000, infatti, Mourinho iniziò la sua avventura come capo allenatore al Benfica, dopo essere stato esonerato dal Fenerbahce, proprio in seguito alla clamorosa eliminazione dai preliminari di Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

