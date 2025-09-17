Mourinho a un passo dal ritorno | colloqui avanzati con un club
Mourinho sta per tornare: il ritorno su una panchina in particolare è vicinissimo per il tecnico portoghese, colloqui già avanzati. José Mourinho vuole tornare ad allenare il prima possibile e ora la sua volontà si sta per trasformare in realtà. Ci sono infatti colloqui avanzati con un club in particolare. L’indiscrezione è arrivata dal Portogallo ma a confermare il quadro è stato anche Fabrizio Romano. Mourinho a un passo dalla sua nuova panchina: l’annuncio di Romano. Secondo l’ultim’ora riferita su ‘X’ da Fabrizio Romano: “ Il Benfica è in trattativa avanzata con José Mourinho dopo l’esonero di Bruno Lage durante la notte! A quanto pare, Mourinho ha aperto le porte al trasferimento al Benfica, in quanto vuole tornare ad allenare immediatamente. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: mourinho - passo
Mourinho a un passo dal ritorno in Portogallo al Benfica: sarà ritorno alle origini dopo 25 anni?
#Mourinho a un passo dal #Benfica #asroma #transfers - X Vai su X
#Inter verso la rivoluzione. #Chivu è ad un passo dall'esonero dopo le sconfitte con Udinese e Juve. #Mourinho si prepara al ritorno. LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com Vai su Facebook
Mourinho chiude il cerchio: a un passo dal Benfica (che lo aveva fatto esonerare). Firma a ore; È ufficiale: Eto'o all'Inter; Mourinho a un passo dal ritorno: colloqui avanzati con un club.
Mourinho verso il Benfica, sarà il nuovo allenatore dopo l'esonero di Lage - José Mourinho è pronto a sedersi sulla panchina del Benfica, dopo il debutto come capo allenatore di 25 anni fa, e presentarsi come nuovo tecnico già sabato 20 settembre ... Si legge su ilmessaggero.it
Mourinho torna in panchina! Clamoroso ritorno alle origini: dove allenerà - Clamoroso ritorno alle origini: dove allenerà lo Special One che è pronto a subentrare in corsa Un clamoroso ritorno alle origini sta per scuotere il calcio portoghese. Lo riporta calcionews24.com