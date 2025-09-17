Mourinho a un passo dal ritorno | colloqui avanzati con un club

Mourinho sta per tornare: il ritorno su una panchina in particolare è vicinissimo per il tecnico portoghese, colloqui già avanzati. José Mourinho vuole tornare ad allenare il prima possibile e ora la sua volontà si sta per trasformare in realtà. Ci sono infatti colloqui avanzati con un club in particolare. L’indiscrezione è arrivata dal Portogallo ma a confermare il quadro è stato anche Fabrizio Romano. Mourinho a un passo dalla sua nuova panchina: l’annuncio di Romano. Secondo l’ultim’ora riferita su ‘X’ da Fabrizio Romano: “ Il Benfica è in trattativa avanzata con José Mourinho dopo l’esonero di Bruno Lage durante la notte! A quanto pare, Mourinho ha aperto le porte al trasferimento al Benfica, in quanto vuole tornare ad allenare immediatamente. 🔗 Leggi su Sportface.it