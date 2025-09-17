Motocross Piloti valdarnesi sul podio
Arezzo, 17 settembre 2025 – Grande risultato ottenuto dalla Toscana nel Trofeo delle Regioni “Alberto Morresi” di motocross disputato lo scorso fine settimana alla pista “La Trogna” di Città di Castello in provincia di Perugia. Nella squadra toscana diretta da Floriana Parrini e Andrea Dello Sbarba presenti anche tre giovani piloti valdarnesi: Lorenzo Aglietti, Riccardo Bindi e Gabriele Napolitano. Presente anche la montevarchina Carlotta Panchetti, classe 2010, che con la squadra toscana si è piazzata al terzo gradino del podio nella categoria 125 al Trofeo delle Regioni Femminile. Un grande successo quindi non solo per la Toscana ma anche per l’intero Valdarno, da anni terra di motocross, con centinaia di appassionati e praticanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: motocross - piloti
