Motocross Piloti valdarnesi sul podio

Sport.quotidiano.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 17 settembre 2025 – Grande risultato ottenuto dalla Toscana nel Trofeo delle Regioni “Alberto Morresi” di motocross disputato lo scorso fine settimana alla pista “La Trogna” di Città di Castello in provincia di Perugia. Nella squadra toscana diretta da Floriana Parrini e Andrea Dello Sbarba presenti anche tre giovani piloti valdarnesi: Lorenzo Aglietti, Riccardo Bindi e Gabriele Napolitano. Presente anche la montevarchina Carlotta Panchetti, classe 2010, che con la squadra toscana si è piazzata al terzo gradino del podio nella categoria 125 al Trofeo delle Regioni Femminile. Un grande successo quindi non solo per la Toscana ma anche per l’intero Valdarno, da anni terra di motocross, con centinaia di appassionati e praticanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

motocross piloti valdarnesi sul podio

© Sport.quotidiano.net - Motocross. Piloti valdarnesi sul podio

In questa notizia si parla di: motocross - piloti

Motocross delle Nazioni 2025, l’Italia annuncia i suoi piloti: c’è Tony Cairoli!

Motocross. Piloti valdarnesi sul podio.

Motocross, la Ducati Desmo250 MX debutta con un podio nell'Italiano - Sono bastate poche settimane alla Ducati Desmo250 MX, portata in gara dal Team Beddini Racing, per conquistare il primo podio tricolore della sua giovanissima carriera. Segnala sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Motocross Piloti Valdarnesi Podio