moto enzo redaelli storico dirigente del monza calcio aveva 84 anni

Monza, 17 settembre 2025 – Con la sua inconfondibile cravatta gialla e i modi eleganti e cortesi, lo potevi incontrare indifferentemente allo stadio o alla caserma dei vigili del fuoco, con cui aveva spesso collaborato (era geometra) e a cui era sempre rimasto legato. Ma soprattutto per chi mastica di sport a Monza era un volto amico. Lutto in città per la morte di Enzo Redaelli, 84 ann i, già presidente dell ’Hockey club Monza e storico dirigente del Calcio Monza. Era stato consigliere per quattordici mesi e, in seguito, presidente dell’Hockey Club Monza nei primi anni Ottanta, nonché primo presidente eletto della Lega nazionale Hockey pista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

