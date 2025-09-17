Mostra della Razza Cabannina a Rezzoaglio con mercatino street food e battesimo della sella

Domenica 21 settembre presso l'Area Attrezzata di Farfanosa (Rezzoaglio), si terrà la 18^ Mostra della Razza Cabannina, con mercatino di prodotti a km 0, mostra e sfilata degli animali, battesimo della sella con gli asinelli, gelato di cabannina, attività per bambini e musica con Veronica Cuneo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

