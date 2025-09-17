Domenica 21 settembre presso l'Area Attrezzata di Farfanosa ( Rezzoaglio ), si terrà la 18^ Mostra della Razza Cabannina , con mercatino di prodotti a km 0, mostra e sfilata degli animali, battesimo della sella con gli asinelli, gelato di cabannina, attività per bambini e musica con Veronica Cuneo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: mostra - razza

4^ MOSTRA REGIONALE ASINO DI RAZZA SARDA E RASSEGNA RAZZE EQUINE ED ASININE: ITTIREDDU (SS) 27/28 SETTEMBRE 2025 Regolamento: https://drive.google.com/file/d/1Fn9mKjiuUt34IzzXK9U50saZDT8zrRUI/view?usp=sharing Modulo is - facebook.com Vai su Facebook

Torna, con la diciottesima edizione, la . Domenica 21 Settembre 2025 a Farfanosa, Rezzoaglio (GE). #eventi in #Liguria https://sagreautentiche.it/sagre/mostra-della-razza-cabannina-rezzoaglio/… - X Vai su X

Mostra della Razza Cabannina a Rezzoaglio con mercatino, street food e battesimo della sella; Mostra della razza Cabannina con sfilata di animali, street food e battesimo della sella; mostra , cabannina , allevamento, prodotti tipici , slowfood , liguria.

Mostra della Razza Cabannina a Rezzoaglio con mercatino, street food e battesimo della sella - Domenica 21 settembre presso l'Area Attrezzata di Farfanosa (Rezzoaglio), si terrà la 18^ Mostra della Razza Cabannina, con mercatino di prodotti a km 0, mostra e sfilata degli animali, battesimo dell ... Scrive genovatoday.it

Mostra della razza Cabannina con sfilata di animali, street food e battesimo della sella - Settembre nel Parco dell'Aveto continua a sorprendere con un weekend che intreccia natura, sport e tanta voglia di stare insieme, con escursioni tra cavalli selvaggi, boschi e panorami, feste di paese ... Riporta mentelocale.it